6 ilde izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi!
Van, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti, bazı kişiler gözaltına alındı.
Van'da İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararının ardından parti binası önünde toplanan kalabalık, yürüyüş yapmak istedi.
Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine ara sokaklara dağılan kalabalıktakiler, caddelerdeki çiçeklikleri devirdi, ateş yakarak polise taş attı.
Kentin birçok noktasında toplanarak barikatlar kuran, bazı araçlara zarar veren göstericilere müdahale eden polis, tazyikli su ve biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı.
Kentteki gösterilerde şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Hakkari
Hakkari'de de kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti.
Kent merkezindeki Bulvar Caddesi ile Yüksekova'daki Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelenler, yürüyüş yapmak istedi.
Polisin izin vermemesi üzerine ara sokaklara dağılan göstericiler, polise taş atmaya başladı.
Güvenlik önlemi alan polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederek göstericileri dağıtmaya çalıştı.