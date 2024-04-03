6 ilde izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi!

Hakkari

Hakkari'de de kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

Kent merkezindeki Bulvar Caddesi ile Yüksekova'daki Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelenler, yürüyüş yapmak istedi.