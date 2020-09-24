6 bin yeni taksi için karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksi sayısını 6 bin artırma düzenlemesi UKOME tarafından kabul edilmedi.

İstanbul'da 17 bin 395 kayıtlı ticari taksi bulunuyor. Düzenleme 6 bin taksinin daha belediye tarafından kiralanarak trafiğe çıkmasını öngörüyordu.

ARAÇLARDA 3 VARDİYA, İSTANBULKART'LA ÖDEME

Şoförlerin araçlarda 3 vardiya halinde çalışması, ödemenin İstanbulkart ile yapılabilmesi de amaçlanıyordu.

Bazı plaka sahipleri ve şoförler, korsan taşımacılık sorununun çözümü ve taksimetre zammı taleplerine öncelik verilmediği gerekçesiyle düzenlemeyi protesto ediyordu.

UKOME, planlamanın yürürlüğe girmesini onaylamadı, teklif bir alt komisyona gönderildi.

Düzenleme geçtiğimiz haziran ayındaki UKOME toplantısında da bir alt komisyona gönderilmişti.