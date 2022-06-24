6 adet Bayraktar TB2 daha TSK envanterine giriyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 6 silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin temmuzun ilk haftasında envantere alınacağını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından SİHA'ların görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA'ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır."
Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2’nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA’ların Temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır. pic.twitter.com/yBptJDHKsV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2022
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