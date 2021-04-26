6-8 Ekim terör olayları davası 3 Mayıs'a ertelendi

2014'te HDP'nin çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim Olayları'nda 2 polis şehit düştü, 37 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda şehirde milyonlarca liralık zarar oldu. Terör yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 7 yıl geçti.

108 sanıklı dava 3 Mayıs'a ertelendi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlerle ilgili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı dava görülmeye başlandı.

Açıklanan ara karara göre, dava 3 Mayıs'a ertelendi.

İddianemenin detayları

Davanın iddianamesi 3 bin 530 sayfa, 324 klasör delil ve eklerinden oluşuyor.

Davada 2 bin 676 müşteki ve mağdur ile 37 maktul yer alıyor.

İddianamede 6-8 Ekim 2014’te DEAŞ'ın Kobani olarak da bilinen Ayn el Arab'ı kuşatmasını bahane eden terör örgütü mensup ve sempatizanlarının, HDP'nin çağrısı üzerine 35 ilde başlattığı sokak eylemleri ve sonuçları yer alıyor.

Sanıklar hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

"Azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelindeki terör eylemlerinden sorumlu tutulan 28'i tutuklu, 6'sı tutuksuz, diğerleri ise firari sanıklar hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "nitelikli adam öldürme" suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca sanıklar 29'ar kez "öldürmeye teşebbüs," 3 bin 777'şer kez "mala zarar verme", 25'er kez "alıkoyma", 395'er kez "hırsızlık", 15'er kez "yağma", 308'er kez "iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlali", 13'er kez "Türk bayrağını yakma", 7'şer kez "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" ile suçlandı.

İddianamenin kabul edilmesinden sonra olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, dönemin MYK üyelerinden Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında hazırlanan fezlekeler 19 Şubat'ta Meclis'e gönderildi.