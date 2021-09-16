540 şehit verdiğimiz Ertuğrul Fırkateyni 131 yıl önce sulara gömüldü

Ertuğrul Fırkateyni, Padişah 2. Abdülhamit'in emriyle 14 Temmuz 1889 tarihinde 600'ün üzerinde mürettebatıyla İstanbul'dan demir aldı. Japon Prensi Komatsu’nun Ekim 1887’de İstanbul’u ziyaretine karşılık Japonya'ya gönderilen gemi dönüş yolunda tufana yakalandı. Fırkateyn, 16 Eylül 1890'da Kuşimato açıklarında kayalıklara çarparak sulara gömüldü. Korkunç kazada 540 asker şehit düştü

Türkiye ile Japonya'yı birbirine yakınlaştıran kazanın üzerinden tam 131 yıl geçti. Batan fırkateyn ve şehit olan askerler için 131 yıldır her 16 Eylül'de Türkiye ve Japonya'da törenler düzenleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "131 yıl önce Türk ve Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ertuğrul Fırkateyni Anıtı'nda anma töreni

Ertuğrul Fırkateyni'nin komutanı Yarbay Ali Bey'in, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde doğması sebebiyle bu yıl ilk kez kentte şehitler için anma töreni düzenlendi. Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde yapılan anmaya Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk konuldu. Şehitler için dua edilmesinin ardından tören sona erdi.