54 yıl hapis cezasıyla aranan firari, ahırda yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Y., orman yakınında saklandığı ahırda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, 14 ayrı suçtan 54 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'nin saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda H.Y., orman yakınında saklandığı ahırda ruhsatsız av tüfeği ve telsizle yakalandı. H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edild
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