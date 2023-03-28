Ülkemizin bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Ağrı, Van, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kırklareli, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve batısı, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

54 İl için sarı kodlu uyarı

MGM tarafından 54 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.