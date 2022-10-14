5,3 milyar cep telefonu çöpe atılacak!

Dünyada geçtiğimiz her sene 'e-atık' sorunu artıyor. Küresel ticaret verileri de bu e-atık sorununu gözler önüne seriyor.

Araştırmalara göre insanların çoğu eskiyen telefonlarını geri dönüştürmek yerine evde tutmayı tercih ediyor. Aslında eski telefonların geri dönüştürülmesi dünya için yararlı.

Atık Telefonlar

Atık telefonların kablolarındaki bakır ve pillerindeki kobalt oldukça değerli madenler. Bakırı ve kobaltı tekrar tekrar yer altından çıkarmak yerine geri dönüştürmek mümkün.

WEEE Genel Müdürü Pascal Leroy “İnsanlar görünüşte değersiz olan bu unsurların aslında çok değerli olduğunu ve küresel düzeyde hep birlikte büyük miktarlar anlamına geldiğini fark etmiyor” dedi.

Dünya genelinde 16 milyar cep telefonu olduğu tahmin ediliyor ve Avrupa’dakilerin üçte biri artık kullanılmıyor.

Üretim için gereken malzemeler atıklarda mevcut

WEEE, araştırmalarının çamaşır makinelerinden, ekmek kızartma makinelerine, tablet bilgisayarlardan küresel yer belirleme sistemlerine elektrik ve elektronik atığın 2030 itibariyle yılda 74 milyon tona çıkacağını gösterdiğini belirtiyor.

WEEE’den Magdalena Charytanowicz “Bu cihazlar, rüzgar tribünleri, elektrikli araba pilleri ve güneş enerjisi panelleri gibi, hepsi yeşil, düşük karbonlu toplumlara dijital dönüşüm için hayati önemdeki yeni elektronik cihazların ya da malzemelerin üretimi için çok sayıda önemli kaynak sunuyor” ifadelerini kullandı.

BM geri dönüştürme oranını % 30 olarak hedefliyor

Dünyada e-atıkların, %17’si geri dönüştürülüyor. Ancak Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği gelecek yıl bu oranı %30’a çıkartma hedefi koydu.

Kuruluş bunun “zararlı maddeler bulundurabildiği için hem insan sağlığını hem de çevreyi etkileyen en hızlı büyüyen ve ne karmaşık atık kaynaklarından biri olduğuna” vurgulandı.





