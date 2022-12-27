52 Türk teknoloji girişimcisi CES 2023’te yerini almaya hazırlanıyor!

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en ileri teknoloji ürünlerinin bulunduğu CES 2023’te (Consumer Electronic Show), 52 Türk teknoloji girişimcisi için İstanbul Pavilyonu kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), uluslararası pazarlara açılmayı hedefleyen 52 Türk teknoloji girişimcisini Las Vegas’a götürecek.

İSTKA’nın EUREKA Park Fuar alanında kuracağı yaklaşık 260 metrekarelik İstanbul Pavilyonu’nda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı bir ürünü bulunan ve EUREKA Park kriterlerini karşılayan Türk startuplar yer alacak.

174 ülkeden teknoloji şirketlerinin katılacağı fuarda, Türk startuplar; tarım, sağlık, eğitim ve oyun teknolojileri gibi yeni nesil teknoloji ürünlerini ilk kez tanıtacak.