500 TL'lik banknot çıkıyor mu?

Merkez Bankası'nın 500 TL ve 1000 TL'lik banknotları basmak için hazırlık yaptığı iddia edilmişti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkal, Merkez Bankası'nın bilgilendirme toplantısında yeni banknot iddialarına yanıt verdi.

200 TL'lik banknottan daha yüksek bir banknot üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Erkal, ana hedeflerinin enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı.

Erkal, 500 TL ve 1000 TL'lik banknot iddialarını şu sözlerle yalanladı:



"Daha yüksek banknotun şu an üstünde çalışmıyoruz, enflasyonla mücadeledir hedefimiz, hedefimizi değiştirmeyeceğiz. Gereken adımları gerektiği zamanda gerektiği ölçüde bütünsel bir şekilde atacağız."