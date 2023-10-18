AjansHaber.com.tr Gündem El-Ehli Baptist hastanesinden korkunç görüntüler

500 sivile mezar olan hastanedeki yıkım böyle görüntülendi

En az 500 sivilin hayatını kaybettiği el-Ehli Baptist hastanesine yapılan saldırının boyutları gün ağarınca ortaya çıktı.

İsrail ordusunun, masum Filistin halkına yönelik saldırıları bitmek tükenmek bilmiyor. 

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Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist hastanesini füzeyle vuran İsrail en 500 sivili öldürdü.

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Bazı kaynaklarda ölü sayısının 1000'e yaklaştığı ifade edilse de bilançoya ilişkin henüz net bir bilgi yok

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Günün ilk ışıklarıyla, İsrail'in neden olduğu insanlık dramının boyutları daha net bir şekilde ortaya çıktı.

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