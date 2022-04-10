50 yıldır yanan "Cehennem kapısı" kapatılacak
Türkmenistan’da yaklaşık 50 yıldır yanan ve "Cehennem kapısı" olarak da bilinen Derveze gaz krateri, doğal gaz kaybına ve çevre kirliğine neden olduğu için kapatılacak.
Başkent Aşkabat’ta düzenlenen “Türkmenistan’ın petrol ve doğal gazı” başlıklı uluslararası yatırım forumunda, Derveze gaz kraterinin kapatılması gündeme getirildi.
Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, forumda yaptığı konuşmada, jeolojik yapının Türkmen bilim adamları tarafından incelendiğini ifade etti.
Pirniyazov, Derveze gaz kraterinin yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ettiğini söyledi.
Derveze bölgesinde çok miktarda doğal gazın yandığını, bunun çevreye de zarar verdiğini ve bu nedenle kapatılacağını belirten Pirniyazov, "Türkmen bilim adamları, çukura eğimli kuyu açmayı önerdiler. Bu kuyudan gazın çıkarılması, atmosfere kontrolsüz gaz emisyonlarının azaltılması ve sızıntı akışlarının kontrolünün sağlanması öngörülüyor" dedi.
Kraterin kapatılması için yurt dışından teklifler var
Forumda, Derveze gaz kraterinin kapatılması için yurt dışından gelen teklifler de değerlendirildi. Buna göre Belarus ve Slovenya`dan bilim adamları projenin uygulamasına katılmak istediklerini Türkmen tarafında iletti.