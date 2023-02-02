5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açıldı

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, 5 yıldır üniversite öğrencilerinin, bilgi ve teknoloji üretiminin yapıldığı teknokentlerin, kamu kurumlarının, alanlarında öncü teknoloji firmalarının ve Türkiye’nin deneyimli isimlerinin bir araya geldiği bir etkinlik.

E-ticaretten savunma sanayine, otomotivden teknoloji firmalarına kadar geniş bir yelpazede üretici ile alıcıyı buluşturan fuar, birçok bakanlığa ve kuruma da ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca e-spor, oyun, metaverse, yapay zeka gibi konularda söyleşilerin gerçekleştiği fuar, katılımcılara ilham veriyor.

"Verimlilik sadece bir kavram değil dönüşümün temel unsuru"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Congerisum'da düzenlenen 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bu anlamda, iş süreçlerimizin tamamının verimlilik ilkesine göre yeniden ele alınması gerekiyor. Teknolojinin büyük bir hızla geliştiği bir dönemin içerisindeyiz. E-ticaret gittikçe yaygınlaşırken, iş süreçleri de teknolojik olarak dönüşüme uğruyor. Dijital dönüşümün baş döndürücü hızı, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini de hızla değiştiriyor. İşte bu noktada verimlilik sadece bir kavram değil, dönüşümün temel unsuru olarak karşımıza çıkıyor."

Üreticilerin ve girişimcilerin de artık sanal ortamda olmaları gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İşte bu nedenle, özel sektörün dijitalleşmesi, yeşil dönüşüm ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesi için çabalıyoruz. Firmalarımızı ve girişimcilerimizi, dijital dünyaya hazırlayarak onların teknolojik altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz. Dünyanın en büyük küresel teknoloji firmaları ile birlikte çalışarak KOBİ’lerimizin dijitalleşmesine yönelik iş birlikleri kuruyoruz." diye konuştu.