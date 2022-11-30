5. Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödülleri verildi

AA muhabirine konuşan SİNEGED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Türkşen, Yeşilçam'dan bugünlere Türk sinemasının dolu dolu 108 yıl geçirdiğini vurguladı.

Türk sinemasının bu yıllar içinde inanılmaz bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Türkşen, "Son yıllarda ABD'den sonra dünyada en çok dizi ihraç eden ülke olmamız gurur verici." dedi.