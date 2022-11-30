5. Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödülleri verildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED) tarafından Türk sinemasının 108. yılı onuruna ödül töreni düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED) tarafından Türk sinemasının 108. yılı onuruna ödül töreni düzenlendi.
Bu yıl beşincisi yapılan "Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" başlıklı ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.
AA muhabirine konuşan SİNEGED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Türkşen, Yeşilçam'dan bugünlere Türk sinemasının dolu dolu 108 yıl geçirdiğini vurguladı.
Türk sinemasının bu yıllar içinde inanılmaz bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Türkşen, "Son yıllarda ABD'den sonra dünyada en çok dizi ihraç eden ülke olmamız gurur verici." dedi.
Türkşen, Türk sinemasının üstatları ve gençleriyle yürüyüşüne devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: