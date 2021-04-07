5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla öldürüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.