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5 terörist öldürüldü

MSB, Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla öldürüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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