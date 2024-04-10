AjansHaber.com.tr Gündem 5 terörist etkisiz hale getirildi!

5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada(MSB), 'Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.' ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İllere göre bayram namazı saatleri
Ülkem varsa ben de varım
Özhaseki'den "yeşil çimento" açıklaması!
Bayram tatilinde acı bilanço!
İsrail'e yeni tedbirler yolda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tebriği
Bayram tatilinde 3 günün bilançosu