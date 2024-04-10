5 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada(MSB), 'Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.' ifadeleri kullanıldı.
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hUuOBarB0q
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