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5 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.

5 terörist öldürüldü

Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

 

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