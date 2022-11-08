AjansHaber.com.tr Gündem 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi!
Erdoğan: "Güçlü aile, güçlü milletleri doğurur"
Erdoğan: "yarın hesaplara yatırılacak"
Baharat değil, zehir yiyoruz!
İmar Affı 2023’e kaldı!
Ankara'da kooperatif dolandırıcılığı
Bir otobüs kazası daha! 17 kişi yaralandı!