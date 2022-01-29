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5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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