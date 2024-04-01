5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HAVA KUVVETLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"