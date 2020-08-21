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5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu, Irak kuzeyinde başarıyla devam ediyor. 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB açıklamasında, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur." denildi

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