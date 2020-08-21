5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıklamasında, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur." denildi

Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.



Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur.https://t.co/921w5R6Db9 pic.twitter.com/2gbJ1V4hwh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2020