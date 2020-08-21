5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu, Irak kuzeyinde başarıyla devam ediyor. 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB açıklamasında, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur." denildi
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2020
Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur.https://t.co/921w5R6Db9 pic.twitter.com/2gbJ1V4hwh