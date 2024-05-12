5 PKK'lı terörist daha yok edildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik, teröristleri yok etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleşen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek… pic.twitter.com/AfP5pCNhfb
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