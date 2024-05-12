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5 PKK'lı terörist daha yok edildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, teröristleri yok etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleşen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.

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