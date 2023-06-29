5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının enkazı karaya çıkarıldı!

Atlas Okyanusu'nda, 1912 yılında bir buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazını görmek için, 18 Haziran günü Titan denizaltısıyla okyanus dibine yolculuk eden 5 kişi, denizaltıda oluşan basınçtan dolayı içe doğru bükülme (patlama) sonucu hayatını kaybetti. Titan'ın enkazının yaklaşık 3000 metre derinlikte bulunduğu bildirildi.

Reuters ajansının haberine göre, Horizon Arctic gemisine yüklenen Titan denizaltısının parçaları karaya çıkarıldı. Kanada'daki St. John's limanına getirilen parçalar, vinç yardımıyla bir kamyona yüklendi.

Enkazda insan kalıntılarına da rastlandığı bildirilirken, kullanılamaz hale gelen aracın nereye götürüldüğü ise henüz netlik kazanmadı.

ABD Sahil Güvenliği, Titan denizaltısının enkaz alanından çıkarılan parçalarında "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu ve bunlar üzerinde resmi bir analizin yapılacağını duyurdu.

Enkaz arasında denizaltısının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı da kaydedildi.