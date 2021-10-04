AjansHaber.com.tr Gündem 5 ile sağanak uyarısı

5 ile sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 24, Iğdır'da 19, Erzincan ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 15, Kars'ta 13 ve Ardahan'da 11 derece olacağı öngörülüyor.

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