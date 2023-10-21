5 ilde Narkogüç operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 57,5 kilo ve piyasa değeri 58 milyon TL olan kokain ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilerek 1 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 393,5 kilo skunk ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 257 kilo skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 161 kilo skunk ele geçirildi, 5 zehir taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri ve gümrük muhafaza müdürlüğü ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin peşlerindeyiz" ifadelerini kullandı.