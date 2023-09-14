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5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!

ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 11 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 11 kişiye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı operasyonda, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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