5 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"5 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-6” Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da düzenlenen operasyonlar kapsamında;

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şüpheli yakalandı. Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheli yakalandı. Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Bursa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli yakalandı.

1 Haziran 2023’ten Günümüze Kadar DEAŞ’e yönelik toplam 1.162 Operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2.402 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

5️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-6” Operasyonlarında 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize… pic.twitter.com/7TrBCSeD1j