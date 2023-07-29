AjansHaber.com.tr Yaşam 5 FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı

5 FETÖ şüphelisi, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı.

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Marmaris ilçesi Akyar Burnu mevki açıklarında olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yer aldığı 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABB'den halk ekmeğe zam!
Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te 8 kilo 550 gram skunk yakalandı!
Bursa'da bir evin mutfağına maymun girdi!
Hatay'da firari hükümlü yakalandı!
Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı!
Ankara kavrulacak: 3 bölgede yağmur var!