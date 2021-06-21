5. Fatih Terim dönemi başladı!

Fatih Terim, yeni Başkan'ın çağrısıyla Bodrum'daki tatili bırakıp Florya'ya geldi. İdman sahasına giren Terim'i futbolcular alkışlarla karşıladı. İlk çalışma kahkahalar eşliğinde geçti.

Sarı-Kırmızılı takımda patron görevinin başında. Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi bugün saat 11.00'de start verilen antrenmanla başladı. Futbolcular, deneyimli hocayı alkışlarla karşıladı. Fatih Terim'in çok mutlu ve neşeli olduğu görüldü. Terim, "Çok iyiyiz Allah'a şükür, hepimiz iyiyiz" diye konuştu.

HERKESLE SOHBET ETTİ

Terim, yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'dan uzun uzun bilgi aldı. Yardımcı antrenör Selçuk İnan, antrenman öncesi Fatih Terim'e 2 sayfalık bir rapor teslim etti. Futbolcularına sarılıp hepsinin halini hatrını sordu. Çarşamba günü Fatih Terim'in resmi imzayı atması bekleniyor.