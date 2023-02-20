5 çocuğundan dördünü depremde kaybetti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden Adıyaman'da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Depremlerde, Çelikhan ilçesine bağlı 46 haneli Askerhan köyünde 30 ev yıkıldı, 40 kişi hayatını kaybetti.

Afette, 5 çocuğundan Enes (22), Mustafa (18), Muhammet Emin (14), Veysel'i (12) toprağa veren Ramazan Çekici, yaşadıklarını anlattı.

İlçe merkezindeki stadyumda Türk Kızılay tarafından kurulan çadır kentte hayatta kalan bir oğlu ve eşiyle barınan baba Çekici, depremde evlerinin yıkıldığını ve ailesiyle enkaz altında kaldığını söyledi.

Acılı baba Çekici, kendisinin de enkazdan yaralı çıkarıldığını ifade ederek, "Beni enkazdan çıkardıkları zaman yara bere içindeydim, şuurumu kaybetmiştim. Çocuklarım, eşim enkaz altında kaldı. Ben yaralı olduğum için bizi götürdüler, çocuklarımın nasıl öldüğünü görmedim, kendimde değildim." dedi.

"4 evladını toprağa vermek bir baba için kolay değil"

Depremin yaşandığı gün yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirten Çekici, şöyle konuştu:

"Kar yağdı, yollar kapandı, rüzgar ve fırtına çıktı. Ne yol ne de yetişen vardı. Çocuklarımdan ikisi enkaz altında diğer ikisi de çıkartıldıktan sonra öldü. Ölülerle ölünmüyor, o acı içimizdedir. Bu acı Türkiye'nin acısıdır, evlatlarım ne kadar benim evlatlarım olsa da Türkiye'nin evlatlarıdır. Komşular ellerinden geleni yaptı ancak çocuklarımı kurtaramadı. 4 evladını toprağa vermek bir baba için kolay değil, Allah'ın takdiri."

Amca Mustafa Çekici ise deprem gecesi felaket yaşandığını dile getirerek, "Biz daha önce böyle bir şey görmedik, anlatılacak gibi değil. Çocuklarımızı çıkarttık, ellerimizde vefat etti. Çaresiz kaldık, herkesin evi yıkılmıştı. Bizim ev de yıkıldı içinden çıktık." ifadesini kullandı.

Dede 75 yaşındaki Hüseyin Çekici de böyle bir felaketi hiç görmediğini belirterek, deprem günü yoğun kar yağışının etkili olduğunu ve köyün tamamının yıkıldığını kaydetti.