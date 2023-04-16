5 bölgede sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya bugün Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Doğuda sıcaklık artıyor
Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Çığ tehlikesi uyarısı
Açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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