49 ilde kar alarmı

33 il için 'sarı' 16 il için 'turuncu' uyarı: Yoğun kar, fırtına ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a beklenen kar geldi

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza büründü. Karla karışık yağmur şehir merkezinde etkili oldu. Yağışlar nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri iptal oldu. Soğuk hava dalgası ise önümüzdeki günlerde devam edecek.

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Anadolu Yakası'ndaysa Tuzla, Beykoz, Ümraniye, Kartal ve Üsküdar karın etkili olduğu ilçeler arasındaydı. Kar yağışı aralıklarla gece boyu devam etti.