45 günlük evlilik bitiyor!
2 Ekim tarihinde dünyaevine giren Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın birlikteliği 45 gün sürdü.
Haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çiftten Aydın, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Merve Boluğur ise konuyla ilgili ilk açıklamayı İnstagram hesabı üzerinden yaptı.
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Merve Boluğur, 2 Ekim 2022 tarihinde Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti.
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Önceki gün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna cevap vererek şunları yazmıştı:
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"Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım."
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