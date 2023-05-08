45 bin öğretmen ataması gerçekleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, 45 bin öğretmenin atamasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu gurur günümüzde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 45 bin öğretmenimizin her birini tebrik ediyorum.

Görev yerlerinizde başarılar diliyorum. 4134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. 12098 engelli kardeşimizi öğrencileri ile buluşturduk. Öğretmen sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı. Yüzde 75'inden fazlasını biz atadık." diye konuştu.

"650 bin konutu yapıp, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

Erdoğan, "Sizlerin gayreti ile bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. 319 bini 1 sene içinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp vatandaşımıza teslim edeceğiz.

Depremde vefat eden öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu vesile ile bölücü örgütün katlettiği şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Asla ve asla unutmayacağız." ifadelerinde bulundu.

"Sapkım akımlara, fanatik akımlara izin vermeyeceğiz"

Erdoğan, "Cehalet karanlığını yok edeceğiz. Sapkın akımlara ve fanatik akımlara izin vermeyeceğiz. Ailelerin bizlere emanet ettiği çocuklara sahip çıkacağız. Görece geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin başına alacağız dedik. Bu sözümüze sadık kaldık." diyerek sözlerini noktaladı.