43 suçtan aranıyordu, yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma kapsamında birçok suçtan hakkında aranma kaydı bulunduğu öğrenilen T.P'nin Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisi alındı.

Gece saatlerinde adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda başkası adına düzenlenmiş̧ sürücü̈ belgesi, amatör denizci belgesi ile telsiz operatörü yeterlilik belgesi ele geçirildi.

Yapılan detaylı araştırmada şüphelinin 28 "dolandırıcılık", 1 "hükümlü veya tutuklunun kaçması", 14 "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere toplam 43 suçtan aranmasının bulunduğu belirlendi.

T.P'nin hakkında arandığı suçlarla ilgili toplam 48 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis ile 195 bin 260 lira para cezasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.