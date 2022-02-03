40 yılda 142 bin kişinin ölümüne neden oldu
Avrupa Çevre Ajansı'nın açıklamasına göre, meydana gelen aşırı hava olayları nedeniyle son 40 yılda, kıta genelinde 142 bin kişi hayatını kaybetti.
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), 1980-2020 arasında meydana gelen aşırı hava olaylarının, kıtaya 500 milyar avroya mal olduğu ve 142 bin kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi.
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AÇA’nın yayımladığı raporda, Avrupa'da 1980-2020 arasında görülen sıcak hava dalgası ve seller gibi aşırı hava olayları ve bunların beraberinde getirdiği tahribatın 142 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ifade edildi.
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Sadece 2003 yılındaki sıcak hava dalgasının, 32 Avrupa ülkesinde 80 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığının aktarıldığı raporda, özellikle sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgası, kuraklık ve orman yangınlarının ölümlerin yüzde 93'ünden, finansal zararın ise yüzde 22'sinden sorumlu olduğu kaydedildi.
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