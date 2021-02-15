40 ilde PKK operasyonu! HDP'li yöneticiler de dahil 718 kişi gözaltında
İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyon kapsamında HDP yöneticileri dahil 718 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Harekete geçen ekipler, 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
HDP'Lİ İL VE İLÇE BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında, aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, adreslerdeki aramalarda çok sayıda silah, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alma işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.
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