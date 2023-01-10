Ziraat mühendisleri tarımda istihdam bekliyor!

Küresel ısınma nedeniyle insanlığın geleceği ve doğanın sürdürebilir kullanımı açısından hayati önem taşıyan tarım, diğer ülkeler tarafından stratejik sektör olarak kabul ediliyor. Tarım sektörüne önem veren ülkeler politikalarını bu yönde yeniden düzenliyor.

Tarımsal Gelişme, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı (TARGEV) Başkanı Sami Doğan yaptığı açıklamada “Türkiye’de her yıl 5500’ün üzerinde mezun veren Ziraat Mühendisliği bölümü, plansız icra edilen fakülte ve bölüm sayısından dolayı istihdam sorunuyla karşı karşıya kalıyor” dedi.

Doğan, Üniversitelerde artan fakülte sayıları ve artan bölüm kapasitesi nedeniyle son verilere göre 8,2 milyon öğrenci ziraat fakültelerinden doktora, mastır gibi yüksek eğitim şartlarıyla mezun olmalarına rağmen sektörde iş bulamadığını dile getirdi.

1990 yılına kadar Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) gibi devlet kurumlarında staj imkanı bulan Ziraat Mühendisleri, günümüzde staj yapacak, meslekte gelişim sağlayacak, meslek içi eğitim alacakları bir uygulama bulamıyor diyen Doğan,

2021/22 yılı itibariyle Türkiye’de öğrenim gören 8,2 milyon öğrenci varken bu rakamın Avrupa’da yarı yarıya düştüğünü söyledi.