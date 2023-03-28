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4 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 aylık takip sonucu Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, “samanlıkta iğne aramak“ gibi...

4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler.

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