4 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 aylık takip sonucu Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, “samanlıkta iğne aramak“ gibi...
4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler.
100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, “samanlıkta iğne aramak“ gibi...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 28, 2023
4 aylık takip sonucu bugün de
Hakkari’de 3 ölü,
1 sağ toplam
4 TERÖRİST ETKİSİZ.
Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler👏👏👏
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