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4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." denildi.

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