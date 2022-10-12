AjansHaber.com.tr Gündem 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kadir Gecesi alkollü paylaşım davasında karar!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi!
Erdoğan'dan esnaf ve öğrencilere müjde!
Kadıköy'deki patlamada DEAŞ şüphesi!
Silahlı tartışmada arada kalan babasını vurdu
Kadıköy'de bir binada patlama oldu!
Motorine indirim geliyor!