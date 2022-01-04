4 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 4 Ocak Salı yani haftanın ikinci iş gününde başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel son dakika altın fiyatları....
ALTIN FİYATLARI
4 Ocak Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Bugün gram altın fiyatları 780 lira sınırında güne başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte son dakika altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATLARI 4 OCAK SALI
Gram altın fiyatları 4 Ocak Salı günü saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 757 lira alış ve 778 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 4 OCAK SALI
Çeyrek altın fiyatları 4 Ocak Salı günü saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 1.216 lira alış ve 1.243 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
760,60
760,74
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