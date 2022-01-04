4 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI

4 Ocak Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Bugün gram altın fiyatları 780 lira sınırında güne başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte son dakika altın fiyatları...