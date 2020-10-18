4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ, YAPILANDIRILACAK MI?

Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor. Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.



ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARINA DA KOLAYLIK

Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin öğrenim kredileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar daha önce Başkan Erdoğan'a iletilmişti.

Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılandırma kapsamına öğrencilerin kredi borçları da dahil edildi.

EN ÇOK GELEN TALEP

Yaz tatili süresince sahada olan milletvekillerine en çok gelen talep, devlete olan borçların yeniden yapılandırılması oldu. İş dünyasından da aynı yönde istekler AK Parti'ye ulaştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıkladı.

AK Parti grubu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların bürokratları ile toplantılar yaparak düzenlenmenin çerçevesini belirlemeye çalıştı. AK Parti'nin hazırladığı paketin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte üzerinde çalışılan konular ve formül:

EN GENİŞ YAPILANDIRMA

Vergi, sigorta prim borçları, kaçak köprü geçişleri, trafik cezaları, gümrük cezaları, belediyelere olanlar da dahil çeşitli borçlar ile bazı idari para cezalarının yapılandırma kapsamına girmesi planlanıyor.

Böylece, bu düzenlemenin şu ana kadar çıkartılan en kapsamlı yeniden yapılandırma olması öngörülüyor.

AK Parti, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının da pakete eklenmesi istiyor. Ancak bu konudaki karar daha sonra verilecek.



500 MİLYARLIK BORCU KAPSAYACAK

Paket kapsamına girecek yeniden yapılandırmadan yaklaşık 4 milyon vatandaşın yararlanması bekleniyor. Yapılandırılacak toplam borç tutarı ise 500 milyar lira civarında.

BİR YIL ERTELEME VE UZUN TAKSİT

AK Parti grubu, pandemi nedeniyle borçların ödenmesinde sıkıntı olduğuna dikkat çekip, "Şu ortamda borçlar yapılandırılıp taksitler hemen başlatılırsa yine ödemelerde zorluk yaşanabilir. Bir yıl tüm borçlar ertelensin daha sonra taksitler başlasın" dedi.

Çalışmalar da bir yıl erteleme üzerine yapılmaya başlandı. Ancak erteleme süresinin 6 ay ya da daha kısa bir süre olması da gündemde. Erteleme sonrası borçların uzun süreli taksitlere bölünmesi planlanıyor.

FAİZ VE CEZALAR DA İNDİRİLECEK

Kapsamı diğer yapılandırmalardan daha geniş olacak paket ile kamuya ilişkin borçların gecikme faizi, gecikme zammı vb başlıklarında da indirime gidilmesi planlanıyor.

Ancak bu oranların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca taksitlerini düzenli ödeyecekler ile ilgili her türlü haciz işlemi de durdurulacak.

BORÇLARINI DÜZENLİ ÖDEYENLER

Borçlarını düzenli ödeyen vatandaşların ödüllendirilmesi konusu da gündeme geldi. Onlara dönük bir jest yapılması konuşuluyor. Bu konu, düşünce aşamasında ve henüz karara bağlanmış değil.

https://www.sabah.com.tr/egitim/2020/10/18/son-dakika-kyk-borcu-silinecek-mi-kyk-kredi-borclari-ile-ilgili-flas-duzenleme-4-milyonun-500-milyar-borcu-yapilanacak?paging=4