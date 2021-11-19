4 kulaklı 'Midas', sokak hayvanlarına umut olacak

Çankaya ilçesinde Canis Döşemeci, arkadaşının evinin bahçesinde beslediği kedinin dünyaya getirdiği 7 yavrudan 4 kulaklı olanı sahiplendi. Genetik mutasyon sonucu 1 yerine 2 çift kulağı olan ve 'Midas' ismi verilen Kedi adına Instagram'da açılan hesap, yoğun ilgi gördü. Gövdesinde kalp şekline benzeyen beyaz tüylü bölüm de olan 'Midas', sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı. Evde 'Suzy' ve 'Zeyno' adlı 2 'Labrador' cinsi köpeğiyle birlikte yaşayan 'Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, yine sokak hayvanları için kullanılacak.

'MİDAS'A ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR'

Canis Döşemeci, 'Midas'ı 4 ay önce sahiplendiğini belirterek, "Arkadaşımın bahçesinde baktığı kedilerden birinin yavrusu olarak dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından 'Midas'a çok büyük bir ilgi var. Özellikle yurt dışından çok büyük ilgi var. 'Midas'ın adını ne kadar çok duyurabilirsek 'satın alma sahiplen' kampanyasına katkısı olabileceğini düşünüyorum. Aslında sokak hayvanları için birçok şey yapıyoruz, mahalleli olarak. 'Midas', eğer kendisine fon oluşturabilirse kendisi kadar şanslı olmayan sokak hayvanlarına yardım etmek istiyor. Kardeşlerinin hepsi sahiplendirilmedi, birkaç tanesi kaldı. 'Midas' sayesinde kardeşlerinin de ömürlük yuvalarına kavuşabileceğini düşünüyorum. Kedi, köpek sahiplenmek isteyenler sokakta yaşayan hayvanları sahiplenmeli. Dünyalar kadar para verip bir cins almak yerine sokaktan bir kediyi sahiplenmeli, çok özel kediler var sokakta" dedi.

'TÜRKİYE'DE BİLDİĞİMİZ ÖRNEĞİ YOK'

'Midas'ın veterineri Reşat Nuri Aslan ise "'Midas'ı kontrol altında tutuyoruz. Genetik bir mutasyon sonucu 4 kulak kepçesi ile doğru. Dünyada da bazı örnekleri var. 'Midas'ı diğerlerinden ayıran özellik her iki kulak kepçesinin de kulak kanalına bağlı olması fakat bunun 'Midas'ın sağlığına hiçbir etkisi yok, duyma sorunu yaşamıyor. Aynı zamanda çenesinde de bir genişleme var. Bu genişlemeye bağlı olarak da dili sürekli dışarıda. Bu da 'Midas'ın beslenmesine ya da hayati fonksiyonlarına engel teşkil etmiyor. Büyüme hızı da diğer kediler gibi. Bu genetik mutasyon anne karnında şekillenen bir durum. 'Midas'ta da doğuştan gelen bir özellik. Devam eden süreçte de yapacağımız bazı testler olacak. Şu anki görülen durumda hiçbir şekilde diğer kedilerden bir farkı yok. Türkiye'de bizim bildiğimiz bunun örneği yok, 'Midas' tek" diye konuştu.