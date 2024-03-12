4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı

Korkunç kaza Ramazan'ın ilk günü, iftara saatler kala yaşandı.

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

4 kişilik aile yok oldu

Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada otomobildeki sürücü Recep A. (45), Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetti.

"Tabelalara dikkat etmedim, çok pişmanım"

Kaza sonrası gözaltına alının tır sürücüsü Mehmet F., adliyeye sevk edildi. Şoförün emniyetteki ilk ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Bu kapsamda Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F., ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı.