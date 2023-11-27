4 ilde okullar tatil! Yoğun kar devam ediyor

Sert hava koşulları nedeniyle 4 ilde eğitime verildi.

Zonguldak, Hatay'ın İskenderun ilçesi ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da da eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.