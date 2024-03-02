4 ilde emniyet müdürü değişti!
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 ilin emniyet müdürü değişti.
C+umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 4 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları şöyle:
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğüne Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı.
Van Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu atandı.
Batman Emniyet Müdürlüğüne İbrahim Kaba atandı.
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