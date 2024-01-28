4 gün önce kaybolan kişinin cesedi ormanda bulundu

Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolan Cafer Işık'ın cansız cenazesinde, ormanlık alanda yürüyüş yapan kişi tarafından bulundu. Polisin incelemesinden sonra cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göktürk ormanlık alanda yürüyüş yapan erkeğin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme sırasında, Alibeyköy'de bir kadının 4 gün önce eşinin kaybolduğu yerde ihbarda bulunduğu belirlendi.

Göktürk'te bulunan cesedin kayıp ihbarı yapıldığı sırada Cafer Işık'a (36) ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde ekipler güvenlik önlemi alınırken, Cafer Işık'ın ölümünün belirlenmesi için inceleme yapıldı. Cenaze olayı devam eden kişilerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.