4 çocuğunu ve eşini terketti, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı!

4 çocuk sahibi 23 yaşındaki Gülizar, TikTok üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Eşini bulmak için Esra Erol’dan yardım isteyen Hasan, seyircileri şok içinde bırakacak açıklamalarda bulundu. 6 yıldır evli olan çiftin yaşadığı olay sosyal medyada gündeme oturdu.

Programa başvuruda bulunan Hasan, Adana’ya ameliyat olmaya gittiği esnada eşi Gülizar’ın 4 küçük çocuğunu gece yarısı evde tek başına bırakıp Urfa’ya Şahin’in yanına kaçtığını söyledi.

Annesinin haber vermesiyle eşinin evi terk ettiğini öğrenen Hasan, eşi için polise başvursa da reşit olduğu için işlem yapılamadığını ifade etti.

Evdeki 10 altını ve 80 bin lira parayı da alıp kaçan Gülizar, TikTok’tan tanıştığı 15 yaşındaki Şahin için ailesini geride bıraktı.

Telefon bağlantısıyla canlı yayına katılan Şahin’in babası “Gülizar ve oğlum kabul ediyorsa benim yapacak bir şeyim yok, gerekiyorsa dini nikahlarını kıyarım” ifadesini kullanınca programda tansiyon yükseldi.

15 yaşındaki Şahin’e kaçan 23 yaşındaki Gülizar, canlı yayında sunucu Esra Erol’u çileden çıkardı.

“Çocuklarımın yanında bana hakaret ediyor. Çocuklara annenizin sevgilisi var, başkasıyla konuşuyor diyordu. Böyle dediği için oldu.” diyen Gülizar, Şahinle 2 ay önce TikTok’ta tanıştıklarını, Şahin’in evdeki kocasından iyi olduğu ve Hasan’ın kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Hasan, şiddet iddialarını reddetti. Gülizar’ın evden kaçtığı gece çocukları döverek uyuttuğunu ifade etti.