4 ayda 120 milyon doz aşı Türkiye'ye gelmiş olacak

Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de çevrimiçi katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINDA

Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da demin bizimle beraberlerdi. Şu an Özlem Küreci hocamız çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur hocamız şu an beni dinliyorlar.

Bugün Uğur hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk sözleşmemizi yapmış idik, ondan üç ay önce görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte neredeyse haftada iki kez telefonda görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz.

En son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun çabalarınızla imzalanmış oldu. Vatandaşımız sizden bu anlaşmanın tedarik boyutu önemli sizden duymak ister. Buyrun hocam sizi dinliyoruz."

UĞUR ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI

Koronavirüse karşı aşıyı üreten Alman firması Biontech'in CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin çevrim içi toplantıya katıldı.

Uğur Şahin, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında da konuştu.

MUTASYONA KARŞI YETERLİ Mİ?

Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanın anlattığı gibi aralıktan beri konuşuyoruz. Aralıkta ilk defa 1.5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağ olsun iki üç hafta arada istediği dozları yükseltti. Bugün 120 milyon doz olarak tamamı imza attık. Ve çok mutluyum çünkü Türkiye bu haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, Ağustos, ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceğini anlaştık. Zamanında biz aşıları Türkiye'ye getireceğiz.

KORONAYA YAKALANANLAR AŞI OLACAK MI?

Bakan Koca: Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisiyle ilgili bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz... yapılması konusundaki fikirleriniz. 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gössteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.

Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.

Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanında aşı olması gerekiyor.

Bakan Koca: Biz temin ettikten sonra vatandaşımız aşı olmaktan yana. Öncelikle sorumluluk bizde. Vatandaşımız aşıyla buluşturduğumuzda vatandaşımızın bu noktada ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.

Haziran ve temmuz yoğun aşılamayla birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamları var, başarılarınız yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere, davet etmek istiyoruz.

Prof. Dr. Şahin: Benden de saygı ve selamlar iletiniz lütfen. Haziranın ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetimiz var.

Bakan Koca: Üretim ve başka projeleri de o dönemle inşallah görüşmüş oluruz.

Prof. Dr. Şahin: Türkiye'de hem aşı üretmek hem de ar-ge yapmak istiyoruz.

Bakan Koca: Özlem Hocamıza da çok teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu arada aşının da gelecek haftadan, 26 Mayıs'tan itibaren, haziranda 30 milyon olmak üzere, eylülde 120 milyona tamamlanmak üzere Türkiye'ye geleceğini ve bütün vatandaşlarımızın da bunu beklediğini, altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim bir-bir buçuk, hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var, yeter ki elimizde aşı olsun. O da sizin elinizde.

Prof. Dr. Şahin: Biz Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için.

"PANDEMİYİ GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu. Sağlık altyapımızı nasıl yöneteceğimizi biliyrouz. Birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade, daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Normale dönmek için çaba sarf edeceğiz. Yaygın aşılamayla birlikte pandeömiyi gündemimizden çıkarmak ana hedefimiz olacak. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart 2021'den itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha rahat gördüğümüzü söyleyebilirim.

YERLİ AŞIDA SON DURUM NEDİR?

Yerli aşıda Faz-2 çalışması bitti. Faz-3 çalışmaları da iki hafta içerisinde başlayacak. Bütün gelişmeler olumlu olursa Haziran başında Faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyorum.

AŞILAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Özellikle, bu dönemde şu an biz 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Bunun dışında riskli grupları, emniyet, güvenlik ve öğretmenlirimiz dahil olmak üzere devam ediyoruz. Aşı tedariğiyle birlikte Haziran ayında ilave 30 milyonun ssadece Biontech olacağını, Sinovac içinde önümüzde 1 hafta içinde beklediğimiz bir miktar var. Önce 50, sonra kademeli olarak aşağıya doğru 20 yaşa kadar Haziran ayında inmek isiyoruz. Onun dışında aşılama oranı ile ilgili toplamda 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar aşılandı.

"KAPANMADAN ÇOK KİŞİSEL KONTROLLERİ SAĞLAYACAĞIZ"

Haziran ayında nasıl bir normalleşme olacağına dair Bilim Kurulu'nun bir önerisi olacak. Kapatmaktan ziyade aşılamayla birlikte bu süreci yürütme taraftarıyız. Kapanmadan çok kişisel kontrolleri sağlayacağız.